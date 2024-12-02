Основателю российского наркомагазина дали пожизненный срок. Соучастники получили от 8 до 23 лет

Московский областной суд на основании вердикта присяжных вынес пожизненный приговор основателю российского наркомагазина Станиславу Моисееву. Еще 15 соучастников преступного сообщества получили сроки от восьми до 23 лет лишения свободы и штрафы на общую сумму 16 миллионов рублей, сообщает 2 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области.

По версии следствия, подсудимые вели торговлю наркотиками на территории России и Белоруссии в период с 2015 по 2018 год. Участники преступной группы общались между собой через интернет и реализовывали товар через закладки и тайники. Отмечается, что во время обысков в домах и других помещениях, принадлежащим подсудимым, изъяли около тонны запрещенных веществ.