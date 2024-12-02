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Общество Основателю российского наркомагазина дали пожизненный срок. Соучастники получили от 8 до 23 лет

Основателю российского наркомагазина дали пожизненный срок. Соучастники получили от 8 до 23 лет

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1 комментарий

Московский областной суд на основании вердикта присяжных вынес пожизненный приговор основателю российского наркомагазина Станиславу Моисееву. Еще 15 соучастников преступного сообщества получили сроки от восьми до 23 лет лишения свободы и штрафы на общую сумму 16 миллионов рублей, сообщает 2 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области.

Источник:

Участников даркнет-сообщества признали виновными в незаконном производстве наркотических средств, организации и участии в преступной организации, незаконном сбыте наркотических средств, приготовлении к незаконному производству наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. 

По версии следствия, подсудимые вели торговлю наркотиками на территории России и Белоруссии в период с 2015 по 2018 год. Участники преступной группы общались между собой через интернет и реализовывали товар через закладки и тайники. Отмечается, что во время обысков в домах и других помещениях, принадлежащим подсудимым, изъяли около тонны запрещенных веществ. 

Вместе с приговором у участников конфисковали автомобили и недвижимость. 

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщает областная прокуратура. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала об аресте другого предполагаемого сооснователя нарколавки — Дмитрия Павлова. Обвинение ему предъявили в США и России.

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Комментарии
1
VKuser1708951
53 минуты
Хорошая новость! Но лучше бы всем пожизненное!
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