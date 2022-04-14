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    В Москве арестован сооснователь крупнейшей в даркнете нарколавки. Он руководил петербургской хост-компанией

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    Суд в Москве арестовал Дмитрия Павлова, которого Минюст США обвиняет в администрировании крупнейшей в даркнете русскоязычной площадки по продаже наркотиков. Как ранее писала «Фонтанка», у него крепкие связи с Петербургом.

    ТАСС сообщает об аресте 14 апреля, называя Павлова сооснователем нарколавки. Ходатайство следствия было удовлетворено еще три дня назад, Дмитрий находится в СИЗО. Ему вменяют сбыт наркотиков в особо крупном размере.

    Ранее обвинение ему было предъявлено судом в США. Американцы выяснили, что сайт хостился через компанию «Промсервис», связанную с Павловым, а сам он якобы получал дивиденды с продажи запрещенного. Бренды, под которыми работала хостинг-компания, имели серверы с Петербурге. Здесь же зарегистрирована самая «свежая» организация Павлова, которая также связана с IT.

    В беседе с «Фонтанкой» Павлов отрицал свою причастность к торговле наркотиками, украденной финансовой информации, отмыванию криптовалюты. По его словам, его компания лишь перепродает хост-услуги.

    После инициирования расследования американцами при помощи уголовной полиции Германии были конфискованы биткойны на сумму примерно в 23 млн евро.

    © Фонтанка.Ру

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