В Москве арестован сооснователь крупнейшей в даркнете нарколавки. Он руководил петербургской хост-компанией

Суд в Москве арестовал Дмитрия Павлова, которого Минюст США обвиняет в администрировании крупнейшей в даркнете русскоязычной площадки по продаже наркотиков. Как ранее писала «Фонтанка», у него крепкие связи с Петербургом.

ТАСС сообщает об аресте 14 апреля, называя Павлова сооснователем нарколавки. Ходатайство следствия было удовлетворено еще три дня назад, Дмитрий находится в СИЗО. Ему вменяют сбыт наркотиков в особо крупном размере.



Ранее обвинение ему было предъявлено судом в США. Американцы выяснили, что сайт хостился через компанию «Промсервис», связанную с Павловым, а сам он якобы получал дивиденды с продажи запрещенного. Бренды, под которыми работала хостинг-компания, имели серверы с Петербурге. Здесь же зарегистрирована самая «свежая» организация Павлова, которая также связана с IT.

