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Финансы РБК: ЦБ и Минюст ограничат банкам и коллекторам взыскание долгов без суда

РБК: ЦБ и Минюст ограничат банкам и коллекторам взыскание долгов без суда

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6 комментариев

Центробанк, Министерство юстиции России и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, касающееся взыскания с граждан долгов. Планируется ввести новые требования к такому способу, как исполнительная надпись нотариуса.

Банк России предлагает потребовать от банков включать в кредитные договоры с физическими лицами пункт, в котором заемщик сможет согласиться или отказаться от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса, пишет 2 декабря РБК. При этом банки будут обязаны размещать информацию об этом способе взыскания долга, его сроках, сроках обжалования и о том, что заемщик вправе не соглашаться на его применение. Прорабатывают также возможность отказаться от взыскания просроченной задолженности таким методом в течение «периода охлаждения», рассказали изданию в ЦБ.

Изменения разрабатывают в рамках исполнения поручения президента об информировании заемщиков о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов. В Минюсте изданию сообщили, что рассматривали предложения по изменению законодательства в этой области и направили свою позицию в ЦБ. В ФНП тоже подтвердили свое участие в дискуссии по этому вопросу.

Исполнительная надпись представляет собой специальную отметку нотариуса на оригинале кредитного договора и позволяет взыскать с должника деньги или имущество без суда — долг сразу направляется приставам. Этот метод применяется только для банков, микрокредитные организации им воспользоваться не могут. С октября 2021 года применяется также цифровая исполнительная надпись нотариуса, которую банки могут получить дистанционно и направить напрямую в ФССП. Но для этого кредитор должен предварительно уведомить о своем намерении должника.

В ФНП отметили, что исполнительная надпись нотариуса — важный метод для оперативной защиты прав кредитора. К тому же это самый дешевый способ взыскания долга с физических лиц, особенно после поправок в Налоговый кодекс, после которых резко выросли судебные пошлины. При этом по исполнительной надписи можно потребовать только сам долг и проценты по нему, без штрафов за просрочку, пени и других обременений.

В то же время в ЦБ отмечают, что получают от граждан жалобы на нарушение их прав при таком методе взыскания. Например, на принудительное списание части пенсий без уведомления, на невозможность отказаться от такого способа взыскания или на включение его в договор без согласования, а то и вовсе задним числом. Кроме того, по действующему законодательству гражданин не может отменить исполнительную надпись в отличие от судебного приказа и часто вообще не вправе отказаться от такого способа взыскания. К тому же независимо от социального статуса и материального положения он будет обязан оплатить услуги нотариуса.

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Банк России Минюст Взыскание долгов
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Комментарии
6
Гость
2 часа
интересно, сколько же это все разгребать придется следующим поколениям!? мрак сплошной......
Гость
31 минута
денег хотят больше и больше , как от "золотой антилопы", но мы то фильм смотрели и знаем чем все закончилось
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