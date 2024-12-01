Своя атмосфера. В Тбилиси полиция «тушит» протестующих водой, те отвечают из «пулемета»

В столице Грузии разгорелось очередное противостояние между силовиками и протестующими. Спецназ в ночь на субботу пытается оттеснить участников митинга с проспекта Руставели и улиц в районе правительственного здания.

Как пишет Sputnik Грузия, около 10 вечера по мск митингующие снова пытались строить баррикады в центре Тбилиси. По зданию парламента палили фейерверками.

В МВД Грузии сообщили, что протестующие бросали камни и повредили окна в здании парламента, а также «забросили легковоспламеняющиеся предметы, в результате чего в нескольких залах парламента возник пожар».

Ближе к полуночи спецназ через громкоговорители начал призывать людей разойтись, угрожая применить спецсредства. В ответ летят камни, бутылки, яйца и даже «пулеметные очереди» фейерверков.

Полиция применила водомет. Сообщается, что правоохранители прорвались через баррикады и начали задержания участников беспорядков. По данным МВД, есть как минимум один пострадавший сотрудник полиции, который получил ожоги в результате взрыва брошенной участниками акции пиротехники.

Сейчас, судя по кадрам Sputnik Грузия, территория у парламента взята под контроль силовиками. Однако противостояние на улицах все еще продолжается.