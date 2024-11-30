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Общество Протестующие в Тбилиси ворвались в офис «Грузинской мечты»

Протестующие в Тбилиси ворвались в офис «Грузинской мечты»

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6 комментариев

Протестующие в Тбилиси ворвались в офис правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели, разбили в нем окна и забросали его камнями и яйцами. Об этом 30 ноября сообщает РИА Новости.

Митингующие также сорвали флаг партии. Именно премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что страна приостанавливает евроинтеграцию до 2028 года, чем спровоцировал новую волну митингов.

Ранее в ночь с пятницы на субботу спецназ применил водомет для разгона акции протестующих и демонстранты переместились от здания парламента дальше на проспект Руставели, разжигая костры и сооружая баррикады. Правоохранители задерживают протестующих, количество задержанных не называется.

В ходе стычек между полицией и протестующими среди обеих сторон и представителей прессы.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили выпустила второе заявление за ночь, назвав происходящее на проспекте Руставели неприемлемым, и заявив, что виновные за насилие должны понести ответственность.

происходящее на проспекте Руставели неприемлемо, и виновные за насилие должны понести ответственность.

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Грузинская мечта Офис Тбилиси Протесты Грузия Саломе Зурабишвили
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Комментарии
6
Zet
16 минут
победы обеим сторонам!
svs-57
36 минут
«В ходе стычек между полицией и протестующими среди обеих сторон и представителей прессы.» Где в этом предложении глагол?
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