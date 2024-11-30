Спецназ начал силовой разгон протестной акции в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии 30 ноября выпустило заявление, в котором сообщило, что протест, происходивший на проспекте Руставели, рядом с парламентом, «вышел за рамки норм, установленных Законом о собрании и демонстрации».

«Протестующие наносят ущерб и поджигают инфраструктуру. Некоторые участники митинга повредили входные ворота парламента. Чтобы деэскалировать ситуацию, сотрудники правоохранительных органов прибегли к специальным средствам, определенным законом», говорится в тексте.

В Тбилиси начался силовой разгон протеста. Полиция также массово задерживает протестующих, сообщает Sputnik Грузия.

По проспекту Руставели пускают слезоточивый газ и оттесняют участников протеста. Последние пытаются сооружать баррикады на пути силовиков.

Напомним, протесты в Грузии начались после временного отказа властей от переговоров по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.