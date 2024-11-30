Бизнесмен съел приклеенный к стене банан, купленный им за 6,24 млн долларов

Джастин Сан, криптовалютный бизнесмен из Гонконга, уничтожил концептуальный арт-объект итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана — приклеенный скотчем к стене банан, который он купил на аукционе за 6,2 миллиона долларов. Иначе говоря, он попросту съел купленный им банан.

«Он намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», сказал миллиардер и пояснил, что таким образом хотел стать частью истории культового произведения современного искусства.

Теперь Сан планирует воссоздать работу Каттелана, просто-напросто приклеив к стене свежий фрукт. По словам предпринимателя, он закупит еще 100 тысяч бананов в киоске на Манхэттене, где был приобретен «оригинал».