Приклеенный к стене банан продали на аукционе за 6,24 млн долларов. Фото

На торгах продали банан, приклеенный к стене скотчем, за 6,24 млн долларов. Приобрел его криптопредприниматель. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября, из сообщения на сайте аукционного дома Sotheby's.

Арт-объект под названием «Комедиант» из банана и скотча создал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Покупателем стал создатель блокчейн-платформы Tron и предприниматель в сфере криптовалюты Джастин Сан.

«Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества», — написал Сан в своем телеграм-канале.

Также предприниматель добавил, что быть гордым владельцем банана для него честь. Еще Джастин Сан планирует съесть банан, который доставят ему через несколько дней.