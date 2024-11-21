Приклеенный к стене банан продали на аукционе за 6,24 млн долларов. Фото

На торгах продали банан, приклеенный к стене скотчем, за 6,24 млн долларов. Приобрел его криптопредприниматель. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября, из сообщения на сайте аукционного дома Sotheby's.
Арт-объект под названием «Комедиант» из банана и скотча создал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Покупателем стал создатель блокчейн-платформы Tron и предприниматель в сфере криптовалюты Джастин Сан.
«Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества», — написал Сан в своем телеграм-канале.
Также предприниматель добавил, что быть гордым владельцем банана для него честь. Еще Джастин Сан планирует съесть банан, который доставят ему через несколько дней.
«Я верю, что эта работа вдохновит на новые размышления и обсуждения в будущем и станет частью истории», — считает Сан.
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