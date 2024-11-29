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Происшествия Власть Беспилотник сбросил краску на посольство России в Стокгольме

Беспилотник сбросил краску на посольство России в Стокгольме

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3 комментария

Неизвестные сбросили с беспилотника краску на территорию посольства РФ в Швеции, об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Стокгольма.

«Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — заявил представитель пресс-службы столичной полиции Матс Эрикссон. Правоохранительные органы расследуют акт вандализма, на данный момент подозреваемых нет.

Накануне в телеграм-каналах появилась информация, что в Москве подростки закидали шведское посольство. Об этом позже написал РБК со ссылкой на РИА Новости. Сейчас такой публикации на сайте РИА нет.

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Комментарии
3
Garik.Maremanov.1-1
34 минуты
Вы бы посмотрели на надписи и фотографии возле посольства России в Эстонии...
Гость
22 минуты
Цвет краски постеснялись написать
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