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Технологии Бизнес «Преподавайте инженерам музыку». На IT-конференции в Петербурге рассказали, зачем «технарям» учиться творчеству

«Преподавайте инженерам музыку». На IT-конференции в Петербурге рассказали, зачем «технарям» учиться творчеству

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Предоставлено пресс-службой холдинга Т1

Инженеры-творцы — основа прогресса

Представители госструктур, молодые бизнесмены и владельцы крупных компаний, студенты и стартаперы, сотрудники IT-сферы и вузов собрались обсудить не только будущее инженерии и интересные проекты, но и рассказать о своих провалах и поисках смысла.

Директор фонда поддержки и инноваций молодежных инициатив в Санкт-Петербурге Сергей Салкуцан напомнил о важности творческой составляющей в инженерии.

— Мне нравится метафора, которую недавно озвучил экономист Александр Аузан, она описывает взаимодействие человека с ИИ — сравнение с лисой и зайцем, — рассказал эксперт. — Хоть заяц глупее лисы, ей все равно очень трудно его поймать, потому что он непредсказуем. И вот с инженерами ровно та же самая история: они могут сделать продукт предсказуемо в соответствии с требованиями, но как только вы просите их отойти от сценария, сделать что-то нетривиальное, творческое — здесь могут возникнуть сложности. Для меня творчество и креативность развиваются междисциплинарным образованием, поэтому я считаю, что в инженерное обучение нужно включать искусство, дизайн и музыку.

Предоставлено пресс-службой холдинга Т1

В Политехническом университете ещё при создании этому уделялось повышенное внимание. И сейчас все студенты проходят специальный курс — музыкальные семестры. Примеры такой междисциплинарной кооперации в инженерии тоже есть. Известный путешественник Фёдор Конюхов во время сложнейшего перелета на воздушном шаре подвергался риску и опасностям. При подготовке к следующему перелету через Россию он обратился в петербургский Политех для проектирования новой гондолы воздушного шара, в которой был бы соблюден баланс между прочностью композитной конструкции, аэродинамикой, безопасностью и комфортом участников будущего полета. Как рассказал Сергей Салкуцан, над задачей работают две команды — инженеры и дизайнеры. Первые проектируют все, что связано с безопасностью, моделируют, как человека будет кидать внутри во время шторма и вынужденной посадки. А креативное звено дизайнеров может сделать гондолу шара удобной для человека, эргономичной и комфортной. И вклад в продукт этих двух команд равноценен.

— Вопрос, может ли человек быть креативным в корпоративной среде, остается открытым, поскольку далеко не во всех крупных компаниях есть место для творчества. Понимая это, мы особенно внимательно подходим к развитию нашей корпоративной культуры: она должна поощрять и культивировать идеи сотрудников, запускать программы их поддержки, мотивировать сотрудников финансово. Мы запустили своего рода акселератор, где сотрудники холдинга могут экспериментировать, проверять гипотезы, предлагать идеи по оптимизации текущих бизнес-процессов или продуктов. Лучшие из них мы реализуем в рамках Т1, — поделился Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Предоставлено пресс-службой холдинга Т1

Растить своих «звезд»

Как отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, отрасль телекоммуникаций — это прежде всего люди, и инженеры здесь — главные творцы.

— Сегодня мы на пороге нового витка развития технологий, и для этого необходимы новые творцы, инженеры больших идей, — считает эксперт. — Заложив фундамент сейчас, через несколько лет мы сможем обогнать мировое сообщество по уровню технологий. Поэтому выгоднее создавать свои кадры, обучать их, мотивировать и поддерживать внутри компании, нежели ждать их откуда-то, искать и нанимать.

Как поиск кадров, так и «взращивание собственных звезд» — это еще один вызов перед ИТ-отраслью. По оценкам Минцифры, IT нужно около 700 тысяч человек, а вузы технологической направленности выпускают в сумме 70 тысяч в год.

Как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, президент Федерации гонок дронов Санкт-Петербурга Руслан Киричек, парадигма взаимодействия бизнеса со студентами сильно изменилась в последние 4-5 лет, их коммуникация теперь начинается значимо раньше.

— Госструктурам тоже крайне нужны умные и креативные люди из IT, — рассказал директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар. — Мы готовим себе системных аналитиков совместно с восемью вузами, потому что ведомствам нужно работать с огромными массивами данных со спутников, а также с ИИ. Но также мы нуждаемся в новом софте и платформах, так как 320 тысяч наших пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, летчиков не смогут делать свою работу без современных технологий.

Источник:

Вызовы IT-отрасли

По мнению Алексея Фетисова, решить кадровую проблему можно тремя способами. И первый из них — сращивание корпоративной производственной деятельности и классического фундаментального образования.

— Второй способ — работа с молодежью, то есть бизнес должен искать заинтересованных в технологической карьере ребят уже в школах, — говорит он. — Нужно растить специалистов высокого уровня, способных решать сложные задачи.

Что касается более простых задач, их решит ИИ, и для России это уникальный третий вариант устранения кадрового дефицита, причем не только в IT-отраслях.

— Уже более 40% кода на GitHub сегодня генерирует ИИ, и я думаю, что и программисты скоро будут кодить не на C или Python, а на нативном языке: все к этому идет, — добавил Алексей.

Что касается технологического суверенитета и построения суверенной IT-инфраструктуры, то это крайне амбициозная задача, которая потребует времени. По словам эксперта, многое уже сделано в области софта, но еще нужно преодолеть серьезные вызовы в области аппаратного обеспечения и сетевых технологий.

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