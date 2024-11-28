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Происшествия Жительница Петербурга отдала гадалке миллион, даже не встречаясь с ней лично

Жительница Петербурга отдала гадалке миллион, даже не встречаясь с ней лично

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7 комментариев

Жительница Петербурга поверила в снятие порчи и перевела по просьбе неизвестной ей женщины по разным реквизитам больше миллиона рублей. Теперь поиском гадалки придется заниматься полиции.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), прозрение наступило днем 28 ноября. 43-летняя женщина по имени Джульетта попросила полицию привлечь к ответственности гадалку, которая должна была снять с петербурженки порчу. Про саму гадалку она мало что может сказать: ни как ее зовут, ни где ее искать, обманутая не знает.

Женщина по указанным гадалкой реквизитам сделала пять переводов на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Ущерб она обозначила как значительный.

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Комментарии
7
Zet
1 час
так порча снята? услуга оказана в полном объёме?
275954159
1 час
Какая же прелесть, что только не бывает
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