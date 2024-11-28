Жительница Петербурга отдала гадалке миллион, даже не встречаясь с ней лично

Жительница Петербурга поверила в снятие порчи и перевела по просьбе неизвестной ей женщины по разным реквизитам больше миллиона рублей. Теперь поиском гадалки придется заниматься полиции.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), прозрение наступило днем 28 ноября. 43-летняя женщина по имени Джульетта попросила полицию привлечь к ответственности гадалку, которая должна была снять с петербурженки порчу. Про саму гадалку она мало что может сказать: ни как ее зовут, ни где ее искать, обманутая не знает.

Женщина по указанным гадалкой реквизитам сделала пять переводов на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Ущерб она обозначила как значительный.