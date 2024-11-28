Трое умерли и семнадцать в больнице. На Алтае постояльцы социального центра отравились неизвестным веществом

Трое постояльцев частного социального центра в Алтайском крае погибли от отравления. Тело одного нашли в самом центре, еще двое умерли в больнице. Подробности 28 ноября сообщает Следственный комитет региона, возбудивший уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло минувшим днем в селе Калистратиха Калманского района. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, с отравлением неизвестным веществом госпитализировали семнадцать постояльцев центра. Всего же там находились 22 постояльца и директор. По словам собеседника агентства, организация занимается адаптацией бывших осужденных и оказанием помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

На месте работают следователи и криминалисты. Назначен комплекс экспертиз.