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Происшествия На Невском встали троллейбусы, а за ними и весь остальной транспорт

На Невском встали троллейбусы, а за ними и весь остальной транспорт

4 006
5 комментариев

Обрыв проводов в районе Малой Морской улицы остановил движение транспорта на части Невского проспекта вечером 28 ноября. Пробка фиксируется в обе стороны.

Фото с места обрыва публикует паблик «Мегаполис». По словам очевидцев, на углу Малой Морской и Невского «оторвалось крепление, которое держит провода троллейбуса».

Источник:
Источник:

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», Дворцовый проезд, часть Невского от Эрмитажа в сторону площади Восстания и Кирпичный переулок встали. «Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Троллейбус ехал, и оборвались провода. Машины и автобусы проехать могут», — комментируют водители.

Пробка наблюдается и в обратную сторону. По словам очевидцев, стоит весь правый ряд, и тоже из-за троллейбусов — потому что в сети нет электричества.

В «Горэлектротрансе» подтверждают повреждение на сети с 18:16. Троллейбусы пустили в объезд: № 10, 11 — от Кораблестроителей до Морской Славы, № 5, 7, 11 — до Бакунина, № 1, 10, 22 — до Тульской.

Напомним, что именно на Невском проспекте некогда пытались прописать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. По задумке, они могли бы не стоять во время обрыва контактной сети или отключения электричества, а проезжать аварийный участок. О том, почему «рогатые» продолжают томиться в таких пробках, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
5
Zet
21 минута
а как же троллейбусы с автономным ходом?
onotolich
27 минут
Мало аварий с автобусами, теперь и троллейбусы встали
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