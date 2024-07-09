Спасибо, я постою. А почему троллейбусы не объезжают места происшествий без рогов?



В свое время предполагалось, что уж Невский от этого избавят. «Фонтанка» рассказывала, как именно здесь пытались прописать троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), когда их только стали закупать. Это увязывали с программой «Чистое небо» по освобождению центра от лишних проводов, а сами ТУАХи могли ехать на аккумуляторе 7,5 км при полной загрузке. Тогда обкатывали маршруты, так чтобы машина двигалась без контактной сети 40% трассы, и искали варианты, чтобы ей подключаться к проводам на запаркованной Малой Морской. Но в итоге освободили разве что Казанский собор, а «безрогим» троллейбусам начертали то назначение, которое на самом деле планировали изначально: их отправили осваивать новые районы, где контактная сеть не поспевает за галопирующей жилой застройкой, а возить людей надо.



Но и у обычного троллейбуса вообще-то есть автономный ход. В зависимости от модели, способность ехать, прибрав токоприемники, разная, но в последних закупках «Горэлектротранса» стоит классическое требование — не менее 250 метров. В случае с ДТП или другим происшествием, в теории, должно хватать.



«Фонтанка» поинтересовалась у ГЭТ, почему так не поступили на Невском. «На маршрутах Невского проспекта не используются ТУАХ, а автономный ход классических троллейбусов можно задействовать там, где это позволяют сделать продолжительность этого самого хода и, собственно, организация дорожного движения. В данном случае речь идёт об оперативном устранении аварии, поэтому маршруты классических троллейбусов, работающих на этом участке, просто временно изменены», — ответили в предприятии.



На уточняющий вопрос: что мешало все же сбросить рога и объехать участок обрыва (например, большой участок отключения), лишь добавили: «В данной ситуации такая возможность отсутствует».



Собеседник «Фонтанки» в предприятии рассказал, что из-за обрыва и короткого замыкания напряжение снимали в обоих направлениях по Невскому на участке от Суворовского до улицы Марата. Это само по себе метров 550, к тому же есть заторы из-за дорожных работ у Лиговского проспекта. Проще говоря, обычный троллейбус бы просто не вывез, особенно при необходимости перестраиваться и собирать пассажиров на остановках.



«Фонтанка» поговорила с действующим водителем ГЭТ о том, часто ли он переходит на автономный ход в других ситуациях, не столь безвыходных. «Нет, и дело не во времени, которое на это уходит, это минута, — говорит он. — Но на такое всегда надо получать разрешение у диспетчеров или контактников в случае ремонта. На практике автономный ход — это 200 метров максимум. Есть риск не доехать до следующей точки подключения или не поехать, уже встав под нее. Это эвакуация и срыв рейса. Так что обычно принимается решение подождать, если видно, что в обозримом будущем все исправят. Ну и маршруты временно изменяют».



По данным «Фонтанки», на предприятии сейчас меняют подход. Существует некое указание от руководства ГЭТ по снижению потерь линейного времени троллейбусов из-за сторонних ДТП и других происшествий — раз уж они могут ехать на собственном аккумуляторе от 50 до 300 метров. Задача поставлена максимально прозрачно: объезжать происшествия с помощью автономного хода, а паркам — обеспечить исправность техники и довести инструкцию до водителей.



В этом контексте можно вспомнить, что сейчас в город закупают первую партию электробусов, которые при полной зарядке вообще должны ехать без подзарядки 240 км, для них параллельно строят автобусный парк на Ржевке. Но судя по заявлениям властей, в центре их ждать тоже не стоит. Машины поедут по северным маршрутам — в Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Приморском районах.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»