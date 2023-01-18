Успокоившись после часа пик, пробки в Петербурге вновь подросли. На Невском затор собрали троллейбусы

Загруженность дорог в Петербурге к 11 часам утра выросла до 5 балов, что на 1 балл больше обычного. В центре города встали троллейбусы — на месте работает аварийка.

Посреди перекрестка Невского и Владимирского проспектов встал троллейбус №5, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вместе с ним на протяжении Невского проспекта остановились и другие троллейбусы. По данным «Яндекс.Пробок», на Невском скопились заторы с обеих сторон, особенно плотно на участке от Гостиного двора до Владимирского проспекта.