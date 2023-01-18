Успокоившись после часа пик, пробки в Петербурге вновь подросли. На Невском затор собрали троллейбусы

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Загруженность дорог в Петербурге к 11 часам утра выросла до 5 балов, что на 1 балл больше обычного. В центре города встали троллейбусы — на месте работает аварийка.
Посреди перекрестка Невского и Владимирского проспектов встал троллейбус №5, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вместе с ним на протяжении Невского проспекта остановились и другие троллейбусы. По данным «Яндекс.Пробок», на Невском скопились заторы с обеих сторон, особенно плотно на участке от Гостиного двора до Владимирского проспекта.
На кадрах с места видно, что на перекрестке работает аварийная бригада: рабочие что-то делают на перемычке контактной сети троллейбусов. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», причиной остановки троллейбусов стало повреждение контактной сети. Задержка составила чуть больше часа — с 9:58 до 11:08. Вдобавок с 11:08 у головного троллейбуса №5 вышел воздух из системы. На место прибыла техпомощь.
Также крупный затор собрался на внешнем кольце КАД в районе вантового моста. В 10:36 пробка тянулась на 6,3 километра от проспекта Обуховской Обороны до Мурманского шоссе. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о ДТП.
Утренний час пик 18 января отметился в Петербурге 6-балльными пробками. По данным аналитиков, для среды это на 1 балл больше обычного. Тем не менее столько же было по утрам и в предыдущие дни этой недели. Сильнее всего загруженными с утра оказались Гражданский, Пискарёвский, Заневский проспект и проспект Косыгина, в сторону центра там было 8 баллов. Плотные пробки были отмечены также на Московском шоссе (5,3 км от терминала АКМLogistics до Витебского проспекта), Витебском проспекте (7,3 км от Петербургского шоссе до КАД), Пулковском шоссе (5,5 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД), Софийской улице (7,7 км от улицы Труда до улицы Димитрова). К началу одиннадцатого часа утра пробки рассосались до обычных 4 баллов, а после вновь подросли до пяти.