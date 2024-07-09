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    Пробки

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    На Невском проспекте обрыв линии. Копится пробка из троллейбусов и не только

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    Фото: читательница "Фонтанки" Тамара
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    Непривычно серьезный затор возник на Невском проспекте днем 9 июля. Причиной, как сообщает читатель «Фонтанки», стал обрыв линии.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», обрыв произошел около 14:05. Из-за этого временного отведено троллейбусное движение на Невском проспекте у улицы Марата.Так, троллейбусы 1, 7, 10, 11 следуют по действующей трассе до Дворцового моста, затем — до Адмиралтейского проспекта. Номер 1 и 22 идут до моста Александра Невского, а замет — до проспекта Бакунина. Номер 16 следует по мосту Александра Невского в оба направления.

    Движение троллейбуса номер 5 временно приостановлено.

    Общественный транспорт стоит в сторону площади Александра Невского фактически от Аничкова моста до площади Восстания. Проблемы с движением возникли не только у троллейбусов. В пробках томятся пассажиры автобусов и автомобилисты.

    При этом, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая загруженность движения в городе составляет 3 балла из 10 возможных. Однако в центре движение традиционно затруднено. Невский же проспект в районе площади Восстания стоит в глухой пробке.

    Фото: читательница "Фонтанки" Тамара

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    Обрыв линииОбщественный транспорт
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