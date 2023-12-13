    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.22eur97.4

    На Невском встали троллейбусы «по независящим от ГЭТ причинам»

    3064
    17 комментариев

    Троллейбусный коллапс наблюдается в центре Петербурга утром 13 декабря. Читатели «Фонтанки» сообщили, что на Невском проспекте стоят троллейбусы.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алёна
    ПоделитьсяПоделиться

    То же самое видно и в приложении «Яндекс.Карт»: автобусы едут, а троллейбусы стоят, и их очень много.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что проблема коснулась троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 22, 33. Машины встали на Невском и Литейном проспектах, Кирочной улице «из-за нештатной ситуации по независящим от «Горэлектротранса» причинам».

    «В связи с отключением электроэнергии по независящим от предприятия причинам с 09:02 до 09:55 на Невском и Литейном проспектах, а также Кирочной улице была временная приостановка троллейбусного движения», — говорится в сообщении.

    Проблемы с общественным транспортом наблюдаются и на Московском шоссе. Там из-за пробки автобусы опаздывают больше чем на час.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алёна

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТроллейбусыГорэлектротрансОтключение электроэнергииОтключение электричестваПробки в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость13 Дек 2023 в 11:24
    Пожар что ли? )
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 10:57
    батарейки сели?
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 10:56
    Так они же на аккумуляторе???? Или все? «Наши полномочия тут все… закончены»???
    Позорище
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close