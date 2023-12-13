На Московском шоссе «второй день творится жесть». Из-за пробки автобусы опаздывают на час и больше

Крупные пробки образовались утром 13 декабря на Московском шоссе в районе Ленсоветовской дороги в Петербурге. В сторону города пробка тянется, по данным «Яндекс.Карт», на 6 километров, в сторону области — примерно на 3.

В связи с затором на Московском шоссе автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 60 минут, сообщает Организатор перевозок в своём телеграм-канале.



Читатель «Фонтанки» Александр рассказывает о причинах пробки. «Пересечение Московского шоссе и Курьерского проезда. На складе Wildberries ввели электронный въезд, и из-за этого Московское шоссе и прилегающие проезды встали. Уже второй день творится жесть. Усугубила авария», — пишет Александр.

