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    На Московском шоссе «второй день творится жесть». Из-за пробки автобусы опаздывают на час и больше

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    Крупные пробки образовались утром 13 декабря на Московском шоссе в районе Ленсоветовской дороги в Петербурге. В сторону города пробка тянется, по данным «Яндекс.Карт», на 6 километров, в сторону области — примерно на 3.

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    В связи с затором на Московском шоссе автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 60 минут, сообщает Организатор перевозок в своём телеграм-канале.

    Читатель «Фонтанки» Александр рассказывает о причинах пробки. «Пересечение Московского шоссе и Курьерского проезда. На складе Wildberries ввели электронный въезд, и из-за этого Московское шоссе и прилегающие проезды встали. Уже второй день творится жесть. Усугубила авария», — пишет Александр.

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    Московское шоссе вошло в топ-5 крупнейших утренних пробок в Петербурге. В 9:21 «Яндекс» зафиксировал там пробку длиной 6,4 километра от Колпинского шоссе до АЗС. В целом утренний максимум составил 7 баллов против обычных 6. Загруженность дорог Петербурга превышает норму с вечера понедельника, когда начались снегопады.

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