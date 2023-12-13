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    В Петербурге уже 7 баллов. Половина КАД ползёт

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    Загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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    Самая сложная ситуация, судя по карте, в районе Народной улицы и Октябрьской набережной: там много «бордовых» участков, где скорость минимальна. На КАД «красные» и «жёлтые» пробки почти на всей восточной части, на внешнем кольце они начинаются от Новоселья. «Жёлтые» участки есть даже на ЗСД.

    Уже в 7:57 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце КАД пробку в 17,9 км, в которой можно потерять 1 час 25 минут (от Рябовского шоссе до проспекта Обуховской Обороны). Загруженность проспекта Славы и Народной улицы к Московскому проспекту — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Пробка на Октябрьской набережной растянулась на 4,6 км от КАД до улицы Новоселов, в ней можно потерять 1 час 53 минуты.

    Вечером 11 декабря, когда пошёл снег, в Петербурге было 10 баллов. Утром 12 декабря — 7 баллов, вечерний максимум составил 8 баллов.

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