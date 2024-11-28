Благоустройство сквера Псковских десантников во Фрунзенском районе завершат в декабре

Сквер Псковских десантников на улице Белы Куна фактически благоустроен, работы оценят в начале декабря — сообщил глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов 28 ноября. Сквер назван в честь военнослужащих, которые учились в техникуме по соседству и погибли в чеченской войне.

«Сквер Псковских десантников полностью готов, работы закончатся на следующей неделе. Наводится марафет, чтобы приемная комиссия во главе с главой района осмотрела работы и приняла. Обязательно будут приглашены наши десантники, ветераны. Вместе посмотрим, оценим работы, которые велись целый сезон», — сказал Серов во время интернет-эфира.

По данным сайта госзакупок, на благоустройство сквера в этом году заключили два контракта на общую сумму в 118,8 миллиона рублей. На территории установили современное освещение, новые детские и спортивные площадки, современные скамейки, а также высадили новые деревья и кустарники.

Во время прямой линии 28 ноября Константин Серов также рассказал, что администрация района планирует организовать Парк героев СВО на территории бывших антенных полей.