Парк героев СВО во Фрунзенском районе хотят организовать на территории бывших антенных полей

Администрация Фрунзенского района предложила правительству Петербурга организовать Парк героев СВО на территории, где раньше были антенные поля, — сообщил глава района Константин Серов 28 ноября. Пять лет назад ее частично присоединили к Парку героев-пожарных.

«Территория бывших антенных полей — мы предлагаем ее рассмотреть под создание зон препятствий. Рядом линия обороны Ижоры, место под строительство нового военкомата. Всё это вместе должно быть интересной патриотичной зоной. Надеюсь, вместе с правительством всё это сделаем», — сказал Константин Серов во время интернет-эфира.

Участки бывших антенных полей рядом с Софийской, 71, были переданы Петербургу в 2019 году. Комитет имущественных отношений отмечал, что они будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории Парка героев-пожарных.