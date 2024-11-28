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Город Парк героев СВО во Фрунзенском районе хотят организовать на территории бывших антенных полей

Парк героев СВО во Фрунзенском районе хотят организовать на территории бывших антенных полей

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8 комментариев

Администрация Фрунзенского района предложила правительству Петербурга организовать Парк героев СВО на территории, где раньше были антенные поля, — сообщил глава района Константин Серов 28 ноября. Пять лет назад ее частично присоединили к Парку героев-пожарных.

«Территория бывших антенных полей — мы предлагаем ее рассмотреть под создание зон препятствий. Рядом линия обороны Ижоры, место под строительство нового военкомата. Всё это вместе должно быть интересной патриотичной зоной. Надеюсь, вместе с правительством всё это сделаем», — сказал Константин Серов во время интернет-эфира.

Участки бывших антенных полей рядом с Софийской, 71, были переданы Петербургу в 2019 году. Комитет имущественных отношений отмечал, что они будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории Парка героев-пожарных.

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Парк героев СВО Петербург Антенные поля
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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
По многочисленным просьбам граждан, верно?
Игорь Протасов
49 минут
Вспомнилось, как перед кончиной СССР тоже все бегали с Афганом и его героями... где они теперь?
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