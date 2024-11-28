Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 92%
Подробнее
6 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Cколько зарабатывает кейтеринг
Новая магистраль в Приморском
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Северо-Запад занял третье место в стране по стоимости новых автомобилей

Северо-Запад занял третье место в стране по стоимости новых автомобилей

237
Написать комментарий

Самые низкие средние цены на новые автомобили оказались в Поволжье, а самые высокие — на Дальнем Востоке. По данным исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», СЗФО занял в этом рейтинге третье место .

Как сообщают авторы исследования, по итогам 10 месяцев этого года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 12% к аналогичному периоду 2023 года и составила 3 млн рублей. В первую очередь подорожали отечественные бренды, в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей, это 12% год к году. Иномарки выросли в цене на 6%, в среднем с 3,5 до 3,7 млн рублей.

Самые дешевые новые автомобили продаются в Поволжском федеральном округе, где в среднем они обойдутся в 2,5 млн рублей. При этом и дорожают они в округе довольно быстро — за год на 19%.

Если говорить о самых дорогих авто, то лидирует здесь Дальний Восток с показателем в 4,1 млн, за год прирост составил 7%. Вторую строчку рейтинга занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто увеличилась за год на 11% до 3,3 млн рублей. Замыкает тройку СЗФО, где новые авто тоже подорожали за год на 11 и стоят теперь 3,2 млн рублей.

— На фоне жесткой политики ЦБ роста авторынка замедляется, — отметил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов. — Тем не менее, ожидать снижения стоимости новых машин не стоит. На цены на этом рынке будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Новости компаний
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10