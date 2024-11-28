Северо-Запад занял третье место в стране по стоимости новых автомобилей

Самые низкие средние цены на новые автомобили оказались в Поволжье, а самые высокие — на Дальнем Востоке. По данным исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», СЗФО занял в этом рейтинге третье место .

Как сообщают авторы исследования, по итогам 10 месяцев этого года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 12% к аналогичному периоду 2023 года и составила 3 млн рублей. В первую очередь подорожали отечественные бренды, в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей, это 12% год к году. Иномарки выросли в цене на 6%, в среднем с 3,5 до 3,7 млн рублей.

Самые дешевые новые автомобили продаются в Поволжском федеральном округе, где в среднем они обойдутся в 2,5 млн рублей. При этом и дорожают они в округе довольно быстро — за год на 19%.

Если говорить о самых дорогих авто, то лидирует здесь Дальний Восток с показателем в 4,1 млн, за год прирост составил 7%. Вторую строчку рейтинга занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто увеличилась за год на 11% до 3,3 млн рублей. Замыкает тройку СЗФО, где новые авто тоже подорожали за год на 11 и стоят теперь 3,2 млн рублей.