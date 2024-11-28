ЦБ представил 25 вариантов изображений для нового дизайна купюры 1000 рублей

Всего на замену вызвавшего споры дизайна было представлено 40 изображений, из которых Центробанк выбрал 25. Об этом на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» 28 ноября рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает 28 ноября РБК . В список вошли фотографии достопримечательностей из разных мест Приволжского округа:

Онлайн-голосование за изображение для купюры стартует 29 ноября в 10 часов утра и продлится до 12 декабря, пишет ТАСС . Наблюдать за его ходом можно будет в режиме режиме реального времени на сайте Банка России. Новую купюру ЦБ рассчитывает презентовать в 2025 году.

Новый дизайн купюры в 1000 рублей Центробанк представил в 2023 году. На ее лицевую сторону поместили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на оборотную — Музей археологии и этнографии, здание Музея истории государственности Татарстана и башню Сююмбике на территории Казанского кремля. Последние сначала приняли за православный храм и мечеть. Однако исторически у первого здания нет креста, а шпиль второго венчает полумесяц. Это вызвало бурные споры в интернете с участием общественников и православных деятелей.