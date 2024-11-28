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Общество ЦБ представил 25 вариантов изображений для нового дизайна купюры 1000 рублей

ЦБ представил 25 вариантов изображений для нового дизайна купюры 1000 рублей

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6 комментариев

Банк России отобрал 25 вариантов изображений для оборотной стороны обновленной купюры номиналом в 1 тысячу рублей. Итоговый выбор отдадут на откуп онлайн-голосованию.

Всего на замену вызвавшего споры дизайна было представлено 40 изображений, из которых Центробанк выбрал 25. Об этом на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» 28 ноября рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает 28 ноября РБК. В список вошли фотографии достопримечательностей из разных мест Приволжского округа:

  • Вятского художественного музея имени Васнецовых в Кирове;

  • главного корпуса Казанского федерального университета;

  • усадьбы в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области;

  • музея-усадьбы Чайковского в Воткинске;

  • Дворца земледельцев в Казани;

  • дома-памятника Ивану Гончарову в Ульяновске;

  • Жигулевской ГЭС на Волге;

  • Саратовского международного аэропорта Гагарин;

  • монумента Матери-Покровительницы в Чебоксарах;

  • монумента Славы в Самаре;

  • музея-заповедника Пушкина «Болдино» в Нижегородской области;

  • музея истории Оренбурга;

  • музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске;

  • музея народного творчества в Пензе;

  • музейно-выставочного центра «Самара космическая»;

  • памятника Салавату Юлаеву в Уфе;

  • Парка покорителей космоса имени Гагарина в Саратовской области;

  • старинной парусной волжской баржи;

  • Пермского краеведческого музея;

  • президентского моста через Волгу в Ульяновске;

  • Самарского академического театра драмы;

  • Саратовской консерватории имени Собинова;

  • саратовского моста через Волгу;

  • скоростного теплохода «Метеор»;

  • центра семьи «Казан» в Казани.

Онлайн-голосование за изображение для купюры стартует 29 ноября в 10 часов утра и продлится до 12 декабря, пишет ТАСС. Наблюдать за его ходом можно будет в режиме режиме реального времени на сайте Банка России. Новую купюру ЦБ рассчитывает презентовать в 2025 году.

Новый дизайн купюры в 1000 рублей Центробанк представил в 2023 году. На ее лицевую сторону поместили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на оборотную — Музей археологии и этнографии, здание Музея истории государственности Татарстана и башню Сююмбике на территории Казанского кремля. Последние сначала приняли за православный храм и мечеть. Однако исторически у первого здания нет креста, а шпиль второго венчает полумесяц. Это вызвало бурные споры в интернете с участием общественников и православных деятелей.

В итоге Центробанк остановил выпуск спорной купюры, а дизайн пообещал доработать. Лицевая сторона останется прежней, а изображение для оборотной выберут народным голосованием.

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Комментарии
6
Панкихой
9 минут
А старые когда отменят? За день предупредят хоть?
Гость
8 минут
Так это же скоро будет мелочью, надо монеты чеканить, а не купюры печатать.
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