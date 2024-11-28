ЦБ представил 25 вариантов изображений для нового дизайна купюры 1000 рублей

Банк России отобрал 25 вариантов изображений для оборотной стороны обновленной купюры номиналом в 1 тысячу рублей. Итоговый выбор отдадут на откуп онлайн-голосованию.
Всего на замену вызвавшего споры дизайна было представлено 40 изображений, из которых Центробанк выбрал 25. Об этом на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» 28 ноября рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает 28 ноября РБК. В список вошли фотографии достопримечательностей из разных мест Приволжского округа:
Вятского художественного музея имени Васнецовых в Кирове;
главного корпуса Казанского федерального университета;
усадьбы в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области;
музея-усадьбы Чайковского в Воткинске;
Дворца земледельцев в Казани;
дома-памятника Ивану Гончарову в Ульяновске;
Жигулевской ГЭС на Волге;
Саратовского международного аэропорта Гагарин;
монумента Матери-Покровительницы в Чебоксарах;
монумента Славы в Самаре;
музея-заповедника Пушкина «Болдино» в Нижегородской области;
музея истории Оренбурга;
музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске;
музея народного творчества в Пензе;
музейно-выставочного центра «Самара космическая»;
памятника Салавату Юлаеву в Уфе;
Парка покорителей космоса имени Гагарина в Саратовской области;
старинной парусной волжской баржи;
Пермского краеведческого музея;
президентского моста через Волгу в Ульяновске;
Самарского академического театра драмы;
Саратовской консерватории имени Собинова;
саратовского моста через Волгу;
скоростного теплохода «Метеор»;
центра семьи «Казан» в Казани.
Онлайн-голосование за изображение для купюры стартует 29 ноября в 10 часов утра и продлится до 12 декабря, пишет ТАСС. Наблюдать за его ходом можно будет в режиме режиме реального времени на сайте Банка России. Новую купюру ЦБ рассчитывает презентовать в 2025 году.
Новый дизайн купюры в 1000 рублей Центробанк представил в 2023 году. На ее лицевую сторону поместили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на оборотную — Музей археологии и этнографии, здание Музея истории государственности Татарстана и башню Сююмбике на территории Казанского кремля. Последние сначала приняли за православный храм и мечеть. Однако исторически у первого здания нет креста, а шпиль второго венчает полумесяц. Это вызвало бурные споры в интернете с участием общественников и православных деятелей.
В итоге Центробанк остановил выпуск спорной купюры, а дизайн пообещал доработать. Лицевая сторона останется прежней, а изображение для оборотной выберут народным голосованием.
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