На Новой сцене Александринского театра исполнят ключевое из наследия Сергея Курехина

4 декабря на Новой сцене Александринского театра пройдет однодневный «Фестиваль музыки Сергея Курехина». В этом году композитору-авангардисту и лидеру «Поп-механики» могло бы исполниться 70 лет. 16+
Программу, в которую войдут киномузыка и сочинения из альбомов «Воробьиная оратория» и «Опера богатых», возглавят Санкт-Петербургский симфонический оркестр под руководством Андрея Медведева, интуитивный ансамбль «Три О» под началом Сергея Летова и детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова. Свой взгляд на музыкальное наследие Курехина представит и трио Старшинов / Бурая / Попов.
В антракте зрителям будет продемонстрирован хореографический перформанс от танцобъединения «ТРИНАДЕВЯТЬ».
Сергей Курехин — один из главных представителей Ленинградского рок-н-ролльного лагеря. Музыкант принимал участие в записях нескольких пластинок «Аквариума» и был вдохновителем перформансов своего арт-ансамбля «Поп-Механика», вокруг которого концентрировались музыканты «Кино», «Странных игр», «АукцЫона» и т. д. В дискографии Курехина много музыки к фильмам, в том числе Алексея Балабанова, Сергея Соловьева, Сергея Дебижева и других.