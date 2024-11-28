Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus На Новой сцене Александринского театра исполнят ключевое из наследия Сергея Курехина

На Новой сцене Александринского театра исполнят ключевое из наследия Сергея Курехина

431
Написать комментарий

4 декабря на Новой сцене Александринского театра пройдет однодневный «Фестиваль музыки Сергея Курехина». В этом году композитору-авангардисту и лидеру «Поп-механики» могло бы исполниться 70 лет. 16+

Программу, в которую войдут киномузыка и сочинения из альбомов «Воробьиная оратория» и «Опера богатых», возглавят Санкт-Петербургский симфонический оркестр под руководством Андрея Медведева, интуитивный ансамбль «Три О» под началом Сергея Летова и детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова. Свой взгляд на музыкальное наследие Курехина представит и трио Старшинов / Бурая / Попов.

В антракте зрителям будет продемонстрирован хореографический перформанс от танцобъединения «ТРИНАДЕВЯТЬ».

Сергей Курехин — один из главных представителей Ленинградского рок-н-ролльного лагеря. Музыкант принимал участие в записях нескольких пластинок «Аквариума» и был вдохновителем перформансов своего арт-ансамбля «Поп-Механика», вокруг которого концентрировались музыканты «Кино», «Странных игр», «АукцЫона» и т. д. В дискографии Курехина много музыки к фильмам, в том числе Алексея Балабанова, Сергея Соловьева, Сергея Дебижева и других.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50