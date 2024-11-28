На Новой сцене Александринского театра исполнят ключевое из наследия Сергея Курехина

4 декабря на Новой сцене Александринского театра пройдет однодневный «Фестиваль музыки Сергея Курехина». В этом году композитору-авангардисту и лидеру «Поп-механики» могло бы исполниться 70 лет. 16+









Программу, в которую войдут киномузыка и сочинения из альбомов «Воробьиная оратория» и «Опера богатых», возглавят Санкт-Петербургский симфонический оркестр под руководством Андрея Медведева, интуитивный ансамбль «Три О» под началом Сергея Летова и детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова. Свой взгляд на музыкальное наследие Курехина представит и трио Старшинов / Бурая / Попов.

В антракте зрителям будет продемонстрирован хореографический перформанс от танцобъединения «ТРИНАДЕВЯТЬ».