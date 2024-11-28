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Происшествия Нападение на врача скорой помощи в Петербурге попало на видео

Нападение на врача скорой помощи в Петербурге попало на видео

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16 комментариев

Утром в среду двое прохожих распылили газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи после отказа сделать им укол. Кадры конфликта попали в распоряжение «Фонтанки» 28 ноября.

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На записи видно, как двое подходят к карете скорой помощи, к одному из мужчин выходит водитель скорой, когда другой распыляет ему в лицо газовый баллончик. У пострадавшего в итоге диагностировали ожоги глаз.

Через пару часов полиция задержала подозреваемых. Ими оказались нетрезвые жители Дальнего Востока в возрасте 42 и 33 лет. Старшего с 90-х судили за кражи, разбои и причинение тяжкого вреда здоровью. С прошлого года он находится под подпиской по обвинению в угрозе убийством. 33-летний приехал в Петербург из Магаданской области. Он осуждался за грабежи и кражи. Последний приговор вынесли в прошлом году.

Обоих доставили в отдел, где на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело.

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Комментарии
16
VVvolkov
1 час
видно же что врач первый на них со скальпелем накинулся, а ребята самооборонялись..... а ещё клятву гиппопотама давал (
Бородин П.Т.
1 час
Боец ногами - потерпевший? 🤔
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