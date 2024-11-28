По подозрению в нападении на врача скорой в Петербурге задержаны жители Дальнего Востока

Двое мужчин задержаны по подозрению в нападении на врача скорой помощи на улице Счастливой в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, оба — жители Дальнего Востока, у обоих за плечами тяжелое уголовное прошлое.

Товарищей задержали на том же месте, где произошло нападение. 42-летний гражданин приехал из Хабаровского края, с 90-х он осуждался за кражи, разбои и причинение тяжкого вреда здоровью. С прошлого года он находится под подпиской по обвинению в угрозе убийством. 33-летний подозреваемый прибыл из Магаданской области. Он осуждался за грабежи и кражи. Последний приговор был вынесен в прошлом году.

Нападение на врача произошло накануне, когда бригада медиков прибыла по вызову на Счастливую улицу. Пара мужчин потребовали уколоть их, и, получив отказ, распылили перцовый баллончик. Председатель СКР Александр Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовное дело.