«Буря столетия» охватила Дальний Восток. Спутник снял стихию, пришедшую с Корейского полуострова

На Дальний Восток обрушилась снежная «буря столетия». Кадры мощного циклона показал в четверг, 28 ноября, Роскосмос.
Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова. К четвергу сильные осадки в столице Южной Кореи стали причиной отмены свыше 140 внутренних и международных авиарейсов, а также 99 паромных рейсов по 76 направлениям, передает The Guardian. Работа метрополитена и железнодорожного транспорта была нарушена, кроме того, в регионе возникли проблемы с электроснабжением. В результате «бури столетия» в стране погибли как минимум четыре человека.
Накануне в южнокорейском городе Вончжу на одном из участков трассы произошла крупная авария из-за скользкой дороги — столкнулись 53 машины, 11 человек пострадали. Еще 27 ноября в Сеуле и в прилегающих южных и восточных районах столицы действовало предупреждение о снегопаде. Тем не менее к 10 часам утра 28 ноября по местному времени метеорологи сняли это предупреждение.
Мощный циклон с Корейского полуострова принес в восточную часть России ураганный ветер и рекордный снегопад.
«Восточному любая погода нипочем — при таких аномальных условиях сотрудники космодрома продолжают готовить „Союз“», — добавляют в Роскосмосе, отмечая, что старт ракеты с «Кондором-ФКА» № 2 состоится в субботу, 30 ноября.
Напомним, накануне в Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС. В городе выпало такое количество снега, какое обычно выпадает за всю зиму. Школьники переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно.
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