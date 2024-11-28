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Общество «Буря столетия» охватила Дальний Восток. Спутник снял стихию, пришедшую с Корейского полуострова

«Буря столетия» охватила Дальний Восток. Спутник снял стихию, пришедшую с Корейского полуострова

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3 комментария

На Дальний Восток обрушилась снежная «буря столетия». Кадры мощного циклона показал в четверг, 28 ноября, Роскосмос.

Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова. К четвергу сильные осадки в столице Южной Кореи стали причиной отмены свыше 140 внутренних и международных авиарейсов, а также 99 паромных рейсов по 76 направлениям, передает The Guardian. Работа метрополитена и железнодорожного транспорта была нарушена, кроме того, в регионе возникли проблемы с электроснабжением. В результате «бури столетия» в стране погибли как минимум четыре человека.

Накануне в южнокорейском городе Вончжу на одном из участков трассы произошла крупная авария из-за скользкой дороги — столкнулись 53 машины, 11 человек пострадали. Еще 27 ноября в Сеуле и в прилегающих южных и восточных районах столицы действовало предупреждение о снегопаде. Тем не менее к 10 часам утра 28 ноября по местному времени метеорологи сняли это предупреждение.

Мощный циклон с Корейского полуострова принес в восточную часть России ураганный ветер и рекордный снегопад.

«Восточному любая погода нипочем — при таких аномальных условиях сотрудники космодрома продолжают готовить „Союз“», — добавляют в Роскосмосе, отмечая, что старт ракеты с «Кондором-ФКА» № 2 состоится в субботу, 30 ноября.

Напомним, накануне в Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС. В городе выпало такое количество снега, какое обычно выпадает за всю зиму. Школьники переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно.

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Комментарии
3
Cashmare
1 час
"дайте мне то, что я хочу, и я уйду" (ц) буря столетия, стивен кинг
DEMOMON
49 минут
"продолжают готовить „Союз“»" А что ему будет-то? Ну стоит себе ракета и стоит.
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