«Буря столетия» охватила Дальний Восток. Спутник снял стихию, пришедшую с Корейского полуострова

Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова. К четвергу сильные осадки в столице Южной Кореи стали причиной отмены свыше 140 внутренних и международных авиарейсов, а также 99 паромных рейсов по 76 направлениям, передает The Guardian. Работа метрополитена и железнодорожного транспорта была нарушена, кроме того, в регионе возникли проблемы с электроснабжением. В результате «бури столетия» в стране погибли как минимум четыре человека.