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Происшествия Неадекват напал на сотрудницу полиции в Калининском районе

Неадекват напал на сотрудницу полиции в Калининском районе

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14 комментариев

Начальница отдела по расследованию преступлений против личности в отделе полиции Калининского района пострадала от действий неадекватного мужчины у Финляндского вокзала. Гражданин отобрал у защитницы правопорядка телефон, наговорил гадостей и причинил физическую боль. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. 41-летняя сотрудница полиции стояла рядом с площадью Ленина вместе с коллегой из прокуратуры, когда к женщинам обратился неизвестный. Мужчина спросил, как ему дойти до клуба «Аврора», а затем начал напирать. На просьбу отойти он ответил агрессией. Тогда сотрудница ОМВД представилась и показала удостоверение, уточнив, что находится при исполнении. Незнакомец начал нецензурно выражаться. Женщина была вынуждена набрать 112.

В какой-то момент мужчина выхватил телефон из рук сотрудницы, выкрутив кисть правой руки, и понесся прочь. Женщина ринулась за ним, но встретила сопротивление и очередную порцию оскорблений и угроз. Вернуть телефон помог прохожий. После незнакомец снова предпринял попытку забрать гаджет, но подоспел наряд. Злодей был задержан и доставлен в отдел.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Что-то тут не то.
282799367
1 час
Нужны ли нам такие сотрудницы полиции, за которых приходится заступаться прохожим?
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