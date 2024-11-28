Неадекват напал на сотрудницу полиции в Калининском районе

Начальница отдела по расследованию преступлений против личности в отделе полиции Калининского района пострадала от действий неадекватного мужчины у Финляндского вокзала. Гражданин отобрал у защитницы правопорядка телефон, наговорил гадостей и причинил физическую боль. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. 41-летняя сотрудница полиции стояла рядом с площадью Ленина вместе с коллегой из прокуратуры, когда к женщинам обратился неизвестный. Мужчина спросил, как ему дойти до клуба «Аврора», а затем начал напирать. На просьбу отойти он ответил агрессией. Тогда сотрудница ОМВД представилась и показала удостоверение, уточнив, что находится при исполнении. Незнакомец начал нецензурно выражаться. Женщина была вынуждена набрать 112.

В какой-то момент мужчина выхватил телефон из рук сотрудницы, выкрутив кисть правой руки, и понесся прочь. Женщина ринулась за ним, но встретила сопротивление и очередную порцию оскорблений и угроз. Вернуть телефон помог прохожий. После незнакомец снова предпринял попытку забрать гаджет, но подоспел наряд. Злодей был задержан и доставлен в отдел.