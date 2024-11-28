Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки прорыва на Маршала Захарова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем оказании услуг после коммунальной аварии в Красносельском районе Петербурга. Из-за прорыва трубы кипятком обварились три человека.

Глава ведомства поставил процессуальную проверку по факту прорыва на улице Маршала Захарова в Петербурге 26 ноября на контроль в центральном аппарате СК. Ситуацией Бастрыкин заинтересовался, когда о происшествии рассказали в эфире федерального телеканала, сообщает 27 ноября пресс-служба СК России.

Напомним, около 3 часов ночи 26 ноября на улице Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой. Из-за воды и пара у дома 50 столкнулись два автомобиля. Обоих водителей и пассажирку одной из машину увезли с ожогами. Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».