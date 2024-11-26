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Происшествия СК заинтересовался разливом кипятка в Петербурге, в котором обварились люди. Двое пострадавших остаются в больнице

СК заинтересовался разливом кипятка в Петербурге, в котором обварились люди. Двое пострадавших остаются в больнице

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Двое из трёх пострадавших при разливе горячей воды в Красносельском районе Петербурга остаются в больнице. СК начал доследственную проверку.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 26 ноября, следователи устанавливают все обстоятельства прорыва трубы «Теплосети» на улице Маршала Захарова. По предварительным данным, из-за воды и пара на проезжей части случилась другая авария — автомобильная.

Помощь медиков потребовалась троим. «Фонтанка» писала, что у дома 50 на улице Маршала Захарова столкнулись Hyundai Solaris и Kia Sportage. 70-летний водитель Kia рассказал, как по автомобилям выбирался на не залитую кипятком сушу. По его словам, в его машину въехал таксист, в салоне которого была пассажирка. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами ног, от госпитализации мужчина отказался.

Вместе с ним в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе оказались 33-летний мужчина-таксист и 67-летняя женщина. У него обожжены стопы, у неё, по предварительным данным, кроме ожогов на ногах, сломана ключица. Оба остаются в больнице.

Подробнее о случившемся — в материале «Фонтанки».

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