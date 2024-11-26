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Происшествия «Вода прибывала быстро-быстро». Петербуржец рассказал, как спасался из кипятка на Маршала Захарова

«Вода прибывала быстро-быстро». Петербуржец рассказал, как спасался из кипятка на Маршала Захарова

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1 комментарий

Петербуржец оказался в эпицентре разлива горячей воды в Красносельском районе, угодив в аварию. Спасаться пришлось, перебираясь по автомобилям, но без ожогов не обошлось. Врачи говорят — повезло.

70-летний Александр в ночь на 26 ноября развозил печатную продукцию. Коммунальную аварию на улице Маршала Захарова заметил до того, как она начала напоминать бедствие, но уехать из опасной зоны помешала другая авария.

«Воды было немножко. Остановился, чтобы изучить обстановку. Дальше была завеса пара. И вдруг оттуда вылетает такси — на моей полосе, встречное. И бьёт меня. Здесь уже никуда было не деться. Вода начала прибывать быстро-быстро», — рассказал «Фонтанке» Александр.

Возможности выйти из автомобиля и остаться с сухими ногами уже не было.

«Выбирался из своей машины через крышу. Потом перебрался на ГАЗель — только так и спасся, но всё равно ноги ошпарил», — говорит мужчина. — «Врачи сказали, что мне ещё повезло».

В такси, по словам Александра, ехала женщина. Когда он прощался с медиками, она и водитель ещё оставались в больнице.

Трубу «Теплосети» на улице Маршала Захарова прорвало около трёх часов ночи. О мощи прорыва можно судить по оставшейся воронке. По данным «Фонтанки», вода растеклась на 2 тысячи квадратных метров. В зоне разлива столкнулись Hyundai Solaris и Kia Sportage. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе увезли двух мужчин 33 и 70 лет, а также 67-летнюю женщину. По предварительной информации комздрава, они поступили к медикам с лёгкими травмами.

Проверку по факту разлива горячей воды вблизи дома № 50 на улице Маршала Захарова организовала прокуратура Красносельского района.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
на захарова это постоянно происходит, приедут 2метра поменяют, через неделю новая авария и та осваивают бюджет....
Весело вставлять
16 минут
Теплосети все по дешёвке покупают.. брак..вот все и прорывает..где они закупки производят..у кого??..вот и я про то...тчк
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