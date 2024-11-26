Хлопок, ДТП и трое обварившихся на залитой кипятком улице. Что известно о прорыве на Маршала Захарова

Источник: читатель «Фонтанки»







Около трех часов ночи на улице Маршала Захарова в Красносельском районе прорвало трубу с горячей водой — под удар попали люди в машине, которых пришлось снимать с капота. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Что известно о происшествии — в материале «Фонтанки».

Хлопок, ДТП, люди на капоте, у пострадавших ожоги ног

«От толчка сотряслись полы на 16 этаже. Батареи моментально остыли, воды горячей нет, вся на улице. Уже до перекрестка с Десантников. Парит. В воде видно людей в машине, кто-то спасался на капоте», — сообщил читатель «Фонтанки».

По нашим данным, в службу спасения было как минимум 13 звонков. По словам звонивших, люди выбирались из машины и залезали на капот, откуда дожилась спасения. Один из жителей рассказал, что перед тем, как выглянуть в окно, он услышал хлопок, а потом увидел, что вся улица в пару.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Медики увезли троих — двух мужчин и женщину — в НИИ Джанелидзе, все получили ожоги ног, 2-6% тела. В комитете по здравоохранению подтвердили информацию о троих пострадавших, уточнив, что опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы лёгкие.

Как выяснила «Фонтанка», пострадавшие в пару попали в ДТП. «Была завеса пара. И вдруг оттуда вылетает такси — на моей полосе, встречной. И бьёт меня. Здесь уже никуда было не деться. Вода начала прибывать быстро-быстро. Выбирался из своей машины через крышу. Потом перебрался на „ГАЗель“ — только так и спасся, но всё равно ноги ошпарил», — рассказал «Фонтанке» Александр. В шоковом состоянии мужчина не отслеживал, как из другой машины выбирались таксист и пассажирка.

Источник: читатели «Фонтанки»

В «Теплосети» пообещали помочь обварившимся кипятком. «Специалисты предприятия находятся с ними на связи. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации», — рассказали в пресс-службе.

Изменены маршруты автобусов, без тепла 29 домов

В связи с невозможностью проезда по улице Маршала Захарова временно изменены трассы пяти автобусных маршрутов № 83, 87, 111, 142, 160, информирует Организатор перевозок.

По данным «Фонтанки», в результате аварии на теплосети без отопления остались жители ближайших 29 жилых домов.

«Изношенный участок тепловых сетей, на котором произошел дефект, внесён в перечень инвестиционной программы компании. Проектно-изыскательные работы по реконструкции начнутся в следующем году году», — уточнили в пресс-службе «Теплосети».

Источник: «Фонтанка.ру»







К половине пятого утра площадь разлива составила 2 тысячи квадратных метров, под кипятком оказалась сотня автомобилей, машины, предположительно, не пострадали, об этом стало известно «Фонтанке».

Не первый прорыв на Маршала Казакова, новый дефект на стыке теплосетей?

Об улице в кипятке жители дома № 50 по Маршала Казакова сообщают далеко не в первый раз. Прорыв случался там осенью 2013 года, летом 2017-го и в декабре 2021-го. По предварительным данным, роют каждый раз в разных местах. Новый дефект может быть на стыке нового и старого участков.

Прокуратура начала проверку. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.