«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата». Встреча проходила 27 ноября в Грозном. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Голы за «Зенит» забили Лусиано Гонду (15-я минута) и Артур (72). У «Ахмата» отличился Максим Самородов на 90+1 минуте.

Таким образом, по сумме двух встреч (игра в Петербурге завершилась победой «Зенита» 3:0) петербургский клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 декабря на «Газпром Арене» против «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России.