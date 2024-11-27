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Политика СМИ назвали нового кандидата на пост спецпосланника Трампа по Украине. Это уже третий по счету

СМИ назвали нового кандидата на пост спецпосланника Трампа по Украине. Это уже третий по счету

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5 комментариев

Автор мирного плана по Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог может стать спецпосланником избранного президента Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту. Об этом 27 ноября пишет Reuters со ссылкой на «три источника, осведомленные о ситуации».

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.

В июле 2024 года, когда Дональд Трамп — еще в качестве кандидата в президенты — уверял, что урегулирует российско-украинский конфликт сразу после победы на выборах, именно Келлог вместе с Фредом Флейтцем представил стратегию завершения конфликта от своего имени. Детали плана не раскрывались, однако сообщалось, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. СМИ писали, что план также предполагал заморозку боевых действий по линии фронта, а переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Трамп якобы отнесся к этой идее «благожелательно».

Кандидатура Келлога стала уже третьей по счету в списке возможных претендентов на должность спецпосланника Трампа по Украине — должности, которой в администрации нет, но которую Трамп «серьезно раздумывает» создать.

Перед этим тот же Reuters прочил на место спецпредставителя Ричарда Гренелла (ссылаясь на четыре источника). Гренелл во время первого срока Трампа был послом США в Германии, а с февраля по май 2020-го исполнял обязанности директора национальной разведки. Его отличительными качествами являются долгая дипломатическая карьера и глубокие познания в европейских делах, однако взгляды по Украине могут понравиться не всем: в частности, он выступал за создание «автономных зон» как средства урегулирования конфликта и заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Самым первым же кандидатом СМИ называли выходца из России Бориса Эпштейна — советника и юриста Трампа. По информации The New York Times свою кандидатуру Эпштейн якобы выдвинул сам в самолете, на котором Трамп летел на первую личную встречу с действующим президентом Джо Байденом. Он сослался на то, что родился в России и провел там детство, а также отметил, что у него есть родственники по обе стороны конфликта.

Решение по выбору подходящего кандидата пока не принято. Собеседники Reuters приписывают лидерство Ричарду Гренеллу.

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Кит Келлог Дональд Трамп Ричард Гренелл Борис Эпштейн Спецпосланник по Украине
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Комментарии
5
Гость
20 минут
Кто продаст Украину дороже?
Гость
21 минута
Кто дороже продаст Украину?
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