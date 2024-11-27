Сроки строительства новой сцены МДТ на Звенигородской продлены до 2027 года

В Петербурге продлили контракт на строительство второй сцены Академического Малого драматического театра на Звенигородской улице до декабря 2027 года. Об этом «Фонтанке» 27 ноября рассказали в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик».

В ППК объяснили, что полномасштабные работы на объекте начнутся после получения заключения Главгосэкспертизы России в 2025 году. А строительство театра обещают завершить в 2027 году.

В настоящее время требуется глубокая корректировка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. Кроме того, идет согласование проектных решений с пользователем.

Заказчик поделился, что сейчас на объекте проводят монтаж витражей и оконных заполнений, устройство внутренних инженерных систем, а также молниезащиты, заземления, фасадов. Помимо этого, специалисты закончили устройство скатной кровли.

В начале ноября «Фонтанка» рассказывала, что Смольный выдал два градостроительных плана на участок, где идет строительство второй сцены МДТ. Однако сама по себе выдача этого документа не означает разрешение на строительство или гарантию, что проект будет реализован.