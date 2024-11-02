Смольный выдал градпланы для строительства новой сцены МДТ на Звенигородской

Смольный выдал два градплана на участок на Звенигородской улице, дом 7 литера А, где завершается строительство новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Это следует из информации, 2 ноября опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Оба градостроительных плана участка выданы на территорию площадью чуть более гектара. Указано, что документы выданы для строительства, а вид использования: «культурное развитие».

Новая сцена МДТ — один из известных петербургских долгостроев. Заказчиком проекта выступала Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала контракт на 2,5 млн рублей был заключен с компанией «Стройсоюз В», но договор был расторгнул из-за срыва сроков исполнения. Затем в 2017 году конкурс за завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграла компания «Трансепт Групп».

В 2021 году функции заказчика были переданы от Минкульта созданной публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». ППК, в частности, является заказчиком работ по реконструкции и реставрации петербургской Консерватории — на этом объекте работы почти завершены, и первый концерт должен пройти еще до конца 2024 года.

Градплан — это один из первых этапов реализации проекта строительства или реконструкции. Сама по себе выдача этого документа не означает разрешение на строительство или гарантию, что проект будет реализован. Градплан содержит все необходимую с точки зрения градостроительства информацию об участке. В том числе, о разрешенных видах использования, красных лиииях, максимальной плотности застройки а т. д.