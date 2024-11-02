Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Город Смольный выдал градпланы для строительства новой сцены МДТ на Звенигородской

Смольный выдал градпланы для строительства новой сцены МДТ на Звенигородской

363
Написать комментарий

Смольный выдал два градплана на участок на Звенигородской улице, дом 7 литера А, где завершается строительство новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Это следует из информации, 2 ноября опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Оба градостроительных плана участка выданы на территорию площадью чуть более гектара. Указано, что документы выданы для строительства, а вид использования: «культурное развитие».

Новая сцена МДТ — один из известных петербургских долгостроев. Заказчиком проекта выступала Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала контракт на 2,5 млн рублей был заключен с компанией «Стройсоюз В», но договор был расторгнул из-за срыва сроков исполнения. Затем в 2017 году конкурс за завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграла компания «Трансепт Групп».

В 2021 году функции заказчика были переданы от Минкульта созданной публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». ППК, в частности, является заказчиком работ по реконструкции и реставрации петербургской Консерватории — на этом объекте работы почти завершены, и первый концерт должен пройти еще до конца 2024 года.

Градплан — это один из первых этапов реализации проекта строительства или реконструкции. Сама по себе выдача этого документа не означает разрешение на строительство или гарантию, что проект будет реализован. Градплан содержит все необходимую с точки зрения градостроительства информацию об участке. В том числе, о разрешенных видах использования, красных лиииях, максимальной плотности застройки а т. д.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Смольный Градплан МДТ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13