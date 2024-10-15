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Город Как выглядит Консерватория им. Римского-Корсакова за несколько месяцев до завершения реставрации

Как выглядит Консерватория им. Римского-Корсакова за несколько месяцев до завершения реставрации

1 997
6 комментариев

Над реставрацией Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова специалисты трудятся круглосуточно, работы завершат до конца 2024 года. На каком этапе находится историческое здание сейчас, показал губернатор Александр Беглов 15 октября.

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«Сейчас в здании в круглосуточном режиме трудятся более 2 тысяч специалистов, чтобы закончить все строительно-монтажные и восстановительные работы до конца этого года», — написал он в своем telegram-канале.

Вернуть консерватории исторический облик удастся на год раньше запланированного срока. Вместе с основными помещениями посетители смогут увидеть в первозданном виде и домовую церковь. В последней восстановили уникальные росписи, сделанные по мотивам русской церковной живописи XVI–XVII веков, но утраченные после революции 1917 года. Как писала «Фонтанка», добиться этого удалось благодаря архивным материалам, к которым реставраторам удалось получить доступ.

Со слов заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, специалисты уже вернули фасадам здания исторический светло-бежевый окрас. Также внутри полностью смонтированы инженерные системы, заканчивается отделка интерьеров. Внутренние дворы консерватории получили светопрозрачные купола, что добавило более 600 квадратных метров полезной площади.

Кроме того, реставраторы восстановили более 300 квадратных метров лепного декора и 170 «квадратов» деревянных балюстрад.

Подробнее о процессе реставрации в залах петербургской консерватории читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
6
282799367
2 часа
Пусть покажет, как выглядит станция "Горный институт", через несколько месяцев после анонсированного перед "выборами" открытия.
Danik
25 минут
Сколько лет и сколько млрдов ушло? Сколько и чьи карманы утекло?
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