Как выглядит Консерватория им. Римского-Корсакова за несколько месяцев до завершения реставрации

Над реставрацией Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова специалисты трудятся круглосуточно, работы завершат до конца 2024 года. На каком этапе находится историческое здание сейчас, показал губернатор Александр Беглов 15 октября.

«Сейчас в здании в круглосуточном режиме трудятся более 2 тысяч специалистов, чтобы закончить все строительно-монтажные и восстановительные работы до конца этого года», — написал он в своем telegram-канале.

Вернуть консерватории исторический облик удастся на год раньше запланированного срока. Вместе с основными помещениями посетители смогут увидеть в первозданном виде и домовую церковь. В последней восстановили уникальные росписи, сделанные по мотивам русской церковной живописи XVI–XVII веков, но утраченные после революции 1917 года. Как писала «Фонтанка», добиться этого удалось благодаря архивным материалам, к которым реставраторам удалось получить доступ.