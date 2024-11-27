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Происшествия Полиция ищет парня в шапке с помпоном, испортившего плакат о службе в ВС РФ в Колпино

Полиция ищет парня в шапке с помпоном, испортившего плакат о службе в ВС РФ в Колпино

1 723
20 комментариев

В Колпино молодой человек повредил информационный щит у районной администрации, теперь его ищет полиция. Об этом 27 ноября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в полдень 26 ноября, на щите была реклама контракта с Вооруженными силами РФ. Подозреваемый — парень 18-20 лет, ростом 165-170 см. Он был одет в светлую куртку с черными вставками, широкие светлые штаны и серые кроссовки, на голове у него была светлая шапка с помпоном.

Возбуждено уголовное дело о вандализме (214 УК РФ).

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Комментарии
20
alexadmin
56 минут
А говорят, сотрудников полиции не хватает...
279964241
1 час
Это же так важно! Это вам не людишек насмерть сбивать, как топ-менеджер газпрома.
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