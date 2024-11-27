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Происшествия «С ножом бросается, матом кроет». Росгвардейцы в Петербурге показали, как скрутили напавшего на бригаду скорой

«С ножом бросается, матом кроет». Росгвардейцы в Петербурге показали, как скрутили напавшего на бригаду скорой

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4 комментария

Житель Петербурга ножом и бранью встретил медиков, приехавших к пациенту в Выборгском районе. Его задержание в ГУ Росгвардии по городу и области 27 ноября показали от первого лица.

Источник:

Помощь росгвардейцев понадобилась медикам за час до полуночи 25 ноября. Скорая приехала на вызов на улицу Руднева, но зайти в дом помешал агрессивный прохожий. Спровоцировав конфликт, он схватился за нож.

«С ножом бросается, матом кроет», — рассказывал фельдшер наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.

Хулигана настигли с криком: «Руки за спину, стрелять буду!» По данным ведомства, увидев служебную машину, он пытался скрыться.

Случившееся обошлось без пострадавших. Мужчину разоружили и доставили в отдел в наручниках. Свою выходку полицейским объясняет 46-летний житель города, не раз попадавшийся на административных правонарушениях.

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Комментарии
4
Гость
41 минута
Врачи как всегда в данной ситуации представлены белыми и пушистыми.Хотелось бы от "обвиняемого" узнать что вызвало в нем агрессию.
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