«С ножом бросается, матом кроет». Росгвардейцы в Петербурге показали, как скрутили напавшего на бригаду скорой

Житель Петербурга ножом и бранью встретил медиков, приехавших к пациенту в Выборгском районе. Его задержание в ГУ Росгвардии по городу и области 27 ноября показали от первого лица.
Помощь росгвардейцев понадобилась медикам за час до полуночи 25 ноября. Скорая приехала на вызов на улицу Руднева, но зайти в дом помешал агрессивный прохожий. Спровоцировав конфликт, он схватился за нож.
«С ножом бросается, матом кроет», — рассказывал фельдшер наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.
Хулигана настигли с криком: «Руки за спину, стрелять буду!» По данным ведомства, увидев служебную машину, он пытался скрыться.
Случившееся обошлось без пострадавших. Мужчину разоружили и доставили в отдел в наручниках. Свою выходку полицейским объясняет 46-летний житель города, не раз попадавшийся на административных правонарушениях.
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