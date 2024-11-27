«С ножом бросается, матом кроет». Росгвардейцы в Петербурге показали, как скрутили напавшего на бригаду скорой

Житель Петербурга ножом и бранью встретил медиков, приехавших к пациенту в Выборгском районе. Его задержание в ГУ Росгвардии по городу и области 27 ноября показали от первого лица.

пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Помощь росгвардейцев понадобилась медикам за час до полуночи 25 ноября. Скорая приехала на вызов на улицу Руднева, но зайти в дом помешал агрессивный прохожий. Спровоцировав конфликт, он схватился за нож.