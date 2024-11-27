Байден и Трамп подписали меморандум о передаче власти

Действующий президент США Джо Байден и выигравший выборы президента Дональд Трамп подписали меморандум о начале переходного периода по передаче власти, сообщил штаб Трампа.
Будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что в соответствии с обещанием Трампа экономить деньги налогоплательщиков, переходная команда будет работать на собранные пожертвования, а не на средства из бюджета. Также она не собирается пользоваться государственными зданиями или технологиями.
Процесс передачи власти запускается еще до объявления официальных результатов. Обычно управление общих служб США направляет «очевидному» победителю выборов официальное письмо о выделении средств, офисе и других аспектах передачи власти. В прошлый раз процесс затянулся, поскольку администрация Трампа не признавала проигрыш, напоминает РИА Новости.
13 ноября Байден в Белом доме провел встречу с Трампом для обсуждения процесса перехода.
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