Байден и Трамп подписали меморандум о передаче власти

Будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что в соответствии с обещанием Трампа экономить деньги налогоплательщиков, переходная команда будет работать на собранные пожертвования, а не на средства из бюджета. Также она не собирается пользоваться государственными зданиями или технологиями.