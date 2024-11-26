Суд обязал банк выплатить почти 1 млн рублей за наезд инкассатора на пешехода в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю инкассаторской машины, который сбил пешехода на тротуаре. Оказалось, что за рулем он был «под кайфом».

ДТП случилось около 15:10 27 октября 2023 года у дома 33, корпус 1, по Дачному проспекту. Водитель инкассаторской машины, припаркованной на тротуаре, начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности и не попросив помощи у других участников движения, сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В результате он на скорости около 5 км/ч сбил пешехода, который находился позади машины. Пешеход получил тяжелые травмы. При этом водитель управлял инкассаторской машиной, будучи в состоянии наркотического опьянения, говорится в релизе судов.

Суд установил, что ранее водитель к уголовной ответственности не привлекался, на учетах не состоит и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Мужчина признал вину. После наезда он вызвал скорую, а потом посещал больницу, где лечился потерпевший.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишили прав на 1 год 8 месяцев. Также суд взыскал с банка 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.