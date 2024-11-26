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Происшествия Суд обязал банк выплатить почти 1 млн рублей за наезд инкассатора на пешехода в Петербурге

Суд обязал банк выплатить почти 1 млн рублей за наезд инкассатора на пешехода в Петербурге

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3 комментария

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю инкассаторской машины, который сбил пешехода на тротуаре. Оказалось, что за рулем он был «под кайфом».

ДТП случилось около 15:10 27 октября 2023 года у дома 33, корпус 1, по Дачному проспекту. Водитель инкассаторской машины, припаркованной на тротуаре, начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности и не попросив помощи у других участников движения, сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В результате он на скорости около 5 км/ч сбил пешехода, который находился позади машины. Пешеход получил тяжелые травмы. При этом водитель управлял инкассаторской машиной, будучи в состоянии наркотического опьянения, говорится в релизе судов.

Суд установил, что ранее водитель к уголовной ответственности не привлекался, на учетах не состоит и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Мужчина признал вину. После наезда он вызвал скорую, а потом посещал больницу, где лечился потерпевший.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишили прав на 1 год 8 месяцев. Также суд взыскал с банка 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
4 минуты
Почему менты не работают? Почему не раскручивают, кто продал наркоману справку ХТЛ, кому еще проданы эти справки? Почему заведующий этой лаборатории не в СИЗО? Ну и пешеходам, которые лезут под белые фонари автомобилей, а особенно - грузовиков, тоже надо сразу справку о слабоумии выдавать. Пожизненно.
281887454
10 минут
Ребенка в детдом, водилу - на зону лет на пять с лишением прав лет на 10.
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