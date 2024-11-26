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Общество Кредиты и мессенджеры. Минцифры разработало пакет мер для защиты от кибермошенников

Кредиты и мессенджеры. Минцифры разработало пакет мер для защиты от кибермошенников

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1 комментарий

Минцифры РФ по поручению правительства разработало вместе с Банком России и правоохранительными органами пакет законопроектов, которые направлены на защиту граждан от кибермошенников. Об этом 26 ноября сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

По словам Григоренко, авторы инициативы проанализировали самые распространенные схемы мошенничества, вроде взлома личных кабинетов, обмана через звонки и сообщения, оформления кредитов на чужие паспорта и других, передает ТАСС. Пакет законопроектов представляет собой «комплексный план действий», охватывающий самые популярные разводки телефонных и интернет-мошенников.

Среди предлагаемых мер - возможность удаленно запретить онлайн-оформление кредитов и займов на свое имя через приложения банков и Госуслуги. Снять запрет можно будет, лично придя в МФЦ или отделение банка. Кредитные организации должны будут тщательнее проверять заемщиков, в том числе анализировать кредитную историю и банковский счет, на который планируется перевести деньги. Перечисление микрозаймов на счета третьих лиц предлагают запретить. Также при смене учетных данных гражданина или утечке персональной информации, выдача займов онлайн будет временно «замораживаться».

Государственным органам, банкам и операторам связи планируют запретить общаться с клиентами в мессенджерах. Это позволит людям сразу распознавать мошенников, так как они будут знать, что все официальные уведомления приходят только через проверенные каналы связи, считают в аппарате вице-премьера.

Одновременно предлагается закрепить возможность госорганов, банков и цифровых платформ обмениваться информацией онлайн. А система автоматического мониторинга позволит быстро выявлять и блокировать подозрительные действия и уведомлять правоохранителей о потенциальных преступлениях. Также предлагается ввести обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей и маркировку звонков. Последнее подразумевает, что во время звонка на экране телефона будет отображаться название организации и человек. Это позволит понять, банк звонит или мошенник.

В общей сложности пакет законопроектов содержит порядка 30 мер. Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что пакет мер направлен на согласование другим ведомствам. Точных сроков согласования он назвать не смог, но рассчитывает, что это займет время до конца года.

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Минцифры Кибермошенничество
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Дедушка старый - ему всё равно.
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