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Происшествия Появились кадры с видеорегистратора автобуса, влетевшего в фуру в Новоселье

Появились кадры с видеорегистратора автобуса, влетевшего в фуру в Новоселье

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14 комментариев

Видеорегистратор зафиксировал секунды перед столкновением рейсового автобуса № 181 с фурой у дома 8 по Красносельскому шоссе в Новоселье. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» вечером 25 ноября, можно увидеть, как общественный транспорт влетает в грузовик, перекрывший часть полосы для движения.

На видеозаписи заметно, что фура появляется для автобуса неожиданно, так как у нее выключены все огни. Издалека и в темное время суток увидеть грузовик почти невозможно. Также, судя по кадрам, транспорт перекрыл большую часть однополосной дороги. После столкновения видеорегистратор разбивается.

Напомним, что авария случилась утром 25 ноября. В результате ДТП пострадало 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжелом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Водителя автобуса — 44-летнего гражданина Узбекистана — задержали.

Ранее «Фонтанка» пообщалась с пассажиркой автобуса Людмилой, которая поделилась эмоциями о пережитом ДТП. Так, она рассказала, что после аварии успела поговорить с водителем автобуса. Мужчина объяснил ей, что столкновение с грузовиком произошло по той причине, что у фуры не была включена «аварийка». К тому же на улице шел снег, а дорогу не освещали фонари.

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Новоселье ДТП Автобус Видеорегистратор
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Комментарии
14
Ankor
1 час
Теперь понятно, кто виноват. Фуровод безответственно оставил корыто на проезжей части с выключенными огнями и без знака аварийной остановки.
VKuser15335355
1 час
Если нет видимости , то зачем ехать с такой скоростью? Фактически ехать вслепую.
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