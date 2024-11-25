Прокуратура сообщила об уголовном деле в отношении иноагента Варламова*

Уголовное дело в отношении признанного иноагентом Ильи Варламова* возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Блогера подозревают в систематическом уклонении от обязанностей иноагента, сообщает 25 ноября столичное надзорное ведомство.
В течение 2024 года 40-летний Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.
Ранее сообщалось, что иностранные агенты в РФ смогут распоряжаться деньгами со специального рублевого счета только после снятия статуса иноагента. Такая норма содержится в законопроекте, согласно которому планируется установить особый порядок выплат для иноагентов, получающих доходы от использования результатов творческой деятельности.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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