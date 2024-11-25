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Общество Прокуратура сообщила об уголовном деле в отношении иноагента Варламова*

Прокуратура сообщила об уголовном деле в отношении иноагента Варламова*

2 062
8 комментариев

Уголовное дело в отношении признанного иноагентом Ильи Варламова* возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Блогера подозревают в систематическом уклонении от обязанностей иноагента, сообщает 25 ноября столичное надзорное ведомство.

В течение 2024 года 40-летний Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.

Ранее сообщалось, что иностранные агенты в РФ смогут распоряжаться деньгами со специального рублевого счета только после снятия статуса иноагента. Такая норма содержится в законопроекте, согласно которому планируется установить особый порядок выплат для иноагентов, получающих доходы от использования результатов творческой деятельности.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Комментарии
8
280896530
29 минут
Какой же фигней занимаются все эти люди на наши налоги... Тьфу.
Zet
20 минут
Ну всё... побреют теперь одувана...
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