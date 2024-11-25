Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 759мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Кто заработал на войне
У кого остался порох в пороховницах
Промышленный Петербург
Тромбы при варикозе молодеют
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Сел пьяным за руль, въехал в дерево и единственный выжил. В Ленобласти приговорили водителя

Сел пьяным за руль, въехал в дерево и единственный выжил. В Ленобласти приговорили водителя

1 315
1 комментарий

Ломоносовский районный суд Ленобласти вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП осенью прошлого года. В аварии погибли два его пассажира.

ДТП случилось 29 октября 2023 года в деревне Лангерево. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем с пассажирами. Следуя от Ломоносова в направлении деревни Пеники, он потерял контроль над машиной, автомобиль занесло, и он врезался в дерево, а затем — в металлический забор, сообщает 25 ноября пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля погибли на месте. 38-летнего водителя госпитализировали.

Автомобилист признал вину. Суд признал его виновным в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область ДТП Суд Пьяный водитель
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
282799367
27 минут
О чем думали пассажиры, отправляясь в поездку с пьяным водителем? Этого мы уже никогда не узнаем. Но страховая компания однозначно трактовала бы это как "грубую неосторожность потерпевшего".
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
Новости компаний
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
ТОП 5
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30