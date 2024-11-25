Сел пьяным за руль, въехал в дерево и единственный выжил. В Ленобласти приговорили водителя

Ломоносовский районный суд Ленобласти вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП осенью прошлого года. В аварии погибли два его пассажира.

ДТП случилось 29 октября 2023 года в деревне Лангерево. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем с пассажирами. Следуя от Ломоносова в направлении деревни Пеники, он потерял контроль над машиной, автомобиль занесло, и он врезался в дерево, а затем — в металлический забор, сообщает 25 ноября пресс-служба прокуратуры Ленобласти.