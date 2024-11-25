Вместо пушка теперь щетина: девушки бросились брить лицо, следуя за бьюти-трендом, — почему так делать нельзя

Процедура из серии женских секретиков — разбираемся, что такое дермапланинг Источник: Юрий Орлов / Городские порталы







На просторах интернета появился неожиданный бьюти-тренд. Девушки, вооружившись скальпелем и специальным спреем, бреют лицо, удаляя мелкие, едва заметные волоски, которые обычно называют пушком. Обещанный результат — гладкая идеальная сияющая кожа. Но так ли это на самом деле? Главный врач клиники «Эликс» — дерматовенеролог и косметолог Любовь Чалова объяснила, чем может быть опасна процедура.

Гладкость и сияние?

Дермапланинг — азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Результат — уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Процедура далеко не новая, о дермапланинге рассказывали еще Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Но неожиданно он стал популярен среди современных девушек.

Первое время видео публиковались в зарубежном «ТикТоке», а недавно героинями роликов стали россиянки. Средства — спреи для идентификации волос — девушки покупают на маркетплейсах. Стоимость варьируется от 500 до 1 500 рублей, в зависимости от марки. На волне хайпа процедуру начали предлагать косметологи, и сеанс обходится недешево: от 5 000 до 8 000 рублей. Обещанный результат — гладкая блестящая кожа: якобы даже макияж на такую идеальную кожу ложится лучше.

Или щетина и раздражение?

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Эликс», Любовь Чалова объясняет: как бы красиво процедуру ни назвали, по своей сути дермапланинг — это бритье, то есть травматичная и повреждающая кожу процедура.

Любовь Чалова Врач — дерматовенеролог, косметолог

— Лезвие выскребает волоски с кожи, но при этом повреждает и здоровые клетки. В моменте эффект заметен, но не длителен. Коже такие травмы не нужны, так как механическим вмешательством мы нарушаем процессы ороговения и провоцируем появление различных заболеваний, будь то акне или розацеа (покраснения), — говорит врач.

Любовь Чалова предупреждает, что специалисты, предлагающие процедуру, не медики, а эстетисты, которые не разбираются в дерматологических заболеваниях. Для человека с проблемной кожей, например, велик риск осложнений.

Вот так выглядит лицо в момент нанесения спрея и после процедуры Источник: Телеграм-канал SHOT

Поврежденная кожа активнее подвержена воздействию ультрафиолета. Учитывая то, что не каждая женщина ежедневно наносит на кожу лица SPF-защиту, процедура дермапланинга повышает риск возникновения гиперпигментации. Впоследствии с такой проблемой крайне сложно работать.

— Девушки и женщины прибегают к дермапланингу, чтобы убрать пушковые волосы, но эффект получается обратный: волос становится жестче и растет еще быстрее, — добавляет врач.