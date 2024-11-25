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Происшествия Житель Ленобласти пожаловался полиции, что бывшая жена не отдает ему вещи, и сам оказался задержан

Житель Ленобласти пожаловался полиции, что бывшая жена не отдает ему вещи, и сам оказался задержан

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3 комментария

Семейные разборки в Ломоносовском районе Ленобласти рискуют стать уголовным делом. Мужчина пожаловался в полицию на бывшую жену, но в итоге сам оказался в отделе. В вещах, которые он просил вызволить, нашли сюрприз.

В субботу, 23 ноября, в районную полицию обратился 42-летний мужчина и рассказал, что бывшая жена, проживающая в Копорье, не отдает ему его личные вещи, сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Супруги находятся в бракоразводном процессе.

Прибывшие на место полицейские уговорили 25-летнюю женщину вернуть вещи мужчины, что остались в квартире. Однако при передаче среди них обнаружились артиллерийский снаряд и шесть патронов. Мужчина пояснил, что боеприпасы ему 4 года назад подарил ныне покойный дядя.

Находки изъяли и отправили на экспертизу. Артиллерийский снаряд калибра 30 мм оказался пригодным к использованию взрывным устройством осколочно-фугасно-зажигательного действия. Патроны остаются на исследовании.

Мужчину доставили в отдел полиции и поместили в спецпомещение для задержанных. Как стало известно «Фонтанке», на него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. По факту неожиданной находки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
4
Zet
53 минуты
дядя-артиллерист...
Гость
1 час
Так сказал бы что снаряд и патроны не его а жены.Ей бы простили.Она ж женщина.
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