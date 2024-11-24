Вестминстерский мост в Лондоне перекрыли после поножовщины

Три человека были арестованы по подозрению в покушении на убийство и один человек — по подозрению в драке после поножовщины на Вестминстерском мосту в самом центре Лондона. Об этом 24 ноября сообщила газета The Guardian со ссылкой на информацию столичной полиции.

Дорога на мосту была перекрыта на время проведения расследования.

Полицейские были вызваны около 10:45 утра по местному времени после того, как на мосту, по сообщениям, вспыхнула драка. На место происшествия прибыли также сотрудники лондонской службы скорой помощи и лондонской санитарной авиации и обнаружили мужчину с ножевым ранением. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Двое из задержанных были доставлены в больницу с незначительными травмами лица.