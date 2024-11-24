США заподозрили хакеров из Китая в перехвате звонков Трампа и взломе доступа к перепискам

Китайские хакеры получили доступ к данным крупнейших американских операторов связи (AT&T, Verizon и Lumen), и власти США подозревают, что злоумышленники могли читать переписки около 150 известных политиков, в числе которых избранный президент Дональд Трамп, его близкие и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в пятницу руководители ведущих телекоммуникационных компаний встретились с представителями органов национальной безопасности США в Белом доме на фоне растущей обеспокоенности по поводу длительной китайской кампании кибершпионажа, якобы направленной против некоторых из самых высокопоставленных политических деятелей США в стране.

Взлом обещает стать одной из крупнейших проблем в области кибербезопасности и национальной безопасности, с которыми столкнется новая администрация Трампа. В связи с этим на 4 декабря запланировано проведение секретного брифинга для всех сенаторов, после того как конгресс вернется с каникул.

Сенатор Марк Уорнер, демократ из Вирджинии и председатель комитета по разведке, заявил телеканалу CNN, что этот взлом «несомненно» является «худшим взломом телекоммуникационных сетей в истории нашей страны», хотя полный масштаб взлома, его жертвы и его влияние на национальную безопасность еще предстоит установить.

По словам Уорнера, ФБР уведомило менее 150 жертв, большинство из которых находятся в районе Вашингтона, округ Колумбия. Но все эти жертвы, вероятно, звонили или отправляли текстовые сообщения многочисленным людям, а это значит, что количество записей, к которым получили доступ хакеры, вероятно, гораздо больше. По словам Уорнера, хакеры могли прослушивать звонки определенных целей в течение определенных периодов времени.

Мишенью для кибератаки стали высокопоставленные лица как Республиканской, так и Демократической партий.

Китай отверг обвинения во взломе.