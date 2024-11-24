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Общество США заподозрили хакеров из Китая в перехвате звонков Трампа и взломе доступа к перепискам

США заподозрили хакеров из Китая в перехвате звонков Трампа и взломе доступа к перепискам

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3 комментария

Китайские хакеры получили доступ к данным крупнейших американских операторов связи (AT&T, Verizon и Lumen), и власти США подозревают, что злоумышленники могли читать переписки около 150 известных политиков, в числе которых избранный президент Дональд Трамп, его близкие и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в пятницу руководители ведущих телекоммуникационных компаний встретились с представителями органов национальной безопасности США в Белом доме на фоне растущей обеспокоенности по поводу длительной китайской кампании кибершпионажа, якобы направленной против некоторых из самых высокопоставленных политических деятелей США в стране.

Взлом обещает стать одной из крупнейших проблем в области кибербезопасности и национальной безопасности, с которыми столкнется новая администрация Трампа. В связи с этим на 4 декабря запланировано проведение секретного брифинга для всех сенаторов, после того как конгресс вернется с каникул.

Сенатор Марк Уорнер, демократ из Вирджинии и председатель комитета по разведке, заявил телеканалу CNN, что этот взлом «несомненно» является «худшим взломом телекоммуникационных сетей в истории нашей страны», хотя полный масштаб взлома, его жертвы и его влияние на национальную безопасность еще предстоит установить.

По словам Уорнера, ФБР уведомило менее 150 жертв, большинство из которых находятся в районе Вашингтона, округ Колумбия. Но все эти жертвы, вероятно, звонили или отправляли текстовые сообщения многочисленным людям, а это значит, что количество записей, к которым получили доступ хакеры, вероятно, гораздо больше. По словам Уорнера, хакеры могли прослушивать звонки определенных целей в течение определенных периодов времени.

Мишенью для кибератаки стали высокопоставленные лица как Республиканской, так и Демократической партий.

Китай отверг обвинения во взломе.

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Кибератака Взлом Хакеры Китай Дональд Трамп
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Комментарии
3
geokarma24
1 час
какие могут быть переписки в наше время?!! - только личные контакты на полянке в лесу!
Igor_SPb
1 час
Если "китайские хакеры" могут прослушивать звонки, значит и спецслужбы США могут прослушивать эти звонки? Нет сквозного шифрования абонент - абонент, или используется установленное на аппараты ПО (изначально предустановленное или в результате действий пользователя или третьих лиц), перехватывающее голосовой сигнал до шифрования?
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