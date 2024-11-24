Вице-президент Филиппин заказала убийство президента и его жены. И сама рассказала об этом

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио сказала, что заключила контракт с наемным убийцей для того, чтобы тот устранил президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его жену. Она уточнила, что исполнитель приступит к выполнению задания в случае ее гибели. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает South China Morning Post.



Вице-президент Филиппин заявила, что наняла киллера, чтобы убить Маркоса-младшего, его жену и спикера палаты представителей, если она станет целью президента и будет убита. При этом личность наемного убийцы Сара Дутерте-Карпио не раскрыла.



«Я сказала ему: „Если меня убьют, убей президента Фердинанда ‚Бонгбонга‘ Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока не убьешь всех“. Я не шучу. Я уже заключила сделку», — подчеркнула вице-президент.



Как пишет South China Morning Post, филиппинское правительство заявило о намерении незамедлительно принять соответствующие меры в отношении вице-президента. По информации местных СМИ, угрозы, исходящие от Сары Дутерте-Карпио, уже изучает служба безопасности президента.



Заявления о наемном убийце прозвучали во время пресс-конференции, посвященной задержанию руководителя аппарата вице-президента Зулейки Лопес. Филиппинка содержится под арестом с 20 ноября по подозрению в воспрепятствовании парламентскому расследованию возможного нецелевого использования средств суммой около двух миллионов долларов вице-президентом Филиппин.